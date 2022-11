Etape 1: Appliquez comme couleur de base la dispersion acrylique beige et laissez-la sécher une nuit.

Etape 2: Avant de commencer, vous devez recouvrir les surfaces qui ne doivent pas être peintes car cette technique nécessite un travail rapide et que vous n’aurez pas le temps de délimiter la bordure du plafond avec précaution. N’oubliez pas non plus de recouvrir le sol!

Etape 3: Assurez-vous que tous les outils sont prêts … dans ce cas, c’est un aide qui est le plus important! Il est plus facile pour cette technique de travailler avec une deuxième personne, ce qui signifie naturellement que deux échelles doivent être disponibles – une pour la personne qui applique le glacis, et une pour celle qui se charge du tirage.

Etape 4: Pour mélanger le glacis, versez peu à peu quelques gouttes du concentré de pigment "Ombre brûlée" dans le glacis acrylique pour concentrés de pigment jusqu’à avoir obtenu une teinte qui constitue un beau contraste par rapport à la couleur de base choisie.

Etape 5: Appliquez le glacis et préparez le tirage au pinceau. Pour gagner du temps, une personne peut appliquer le glacis ombré avec un rouleau à peinture au lieu d’un pinceau, et ce en bandes d’une largeur d’1 m pendant que l’autre personne tire un pinceau vers le bas à travers le glacis frais. Utilisez pour ce faire le plus gros pinceau de tirage que vous puissiez prouver, une largeur de 5 pouces (12,7 cm) a donné de bons résultats.

Etape 6: Il est impossible de tirer le pinceau en un seul trait sur tout le mur. Tirez en conséquence le pinceau pour commencer en partant du plafond aussi loin que possible vers le bas et ensuite de la plinthe vers le haut, brossez ce faisant les traces de pinceau à l’endroit où elles se rencontrent au milieu. Une fois que vous avez commencé à traiter un mur, il faut le peindre jusqu’au bout, sinon on verra à la fin un raccord qui ne fera pas beau.

Etape 7: Essuyez à chaque fois le glacis superflu du pinceau avant de recommencer à tirer. Recommencez l’opération jusqu’à ce que le mur soit entièrement traité. Retirez le ruban adhésif de peintre et laissez bien sécher la peinture une nuit.

Il est également possible de réaliser le tirage horizontalement. Cet effet s’obtient rapidement. Mais ici également une deuxième personne est utile – l’une applique le glacis pendant que l’autre réalise l’effet. Dans ce cas également deux échelles peuvent être nécessaires.