Tendances peintures naturelles

Tenez-vous-en à la devise "simple mais efficace ", en peignant les murs et les boiseries de la même teinte blanc cassé ou crème. Pour faire plus d’effet, prenez les nouvelles peintures à texture douce et contrastez avec les accessoires par des touches chocolat ou ébène. Voilà la meilleure façon d’agrandir une petite pièce.

Modernisez des lambris traditionnels en les disposant horizontalement et en les peignant dans des tons blanc-chaux ou crème. Les lattes de parquet seront enduites d’un glacis de couleur tendre. Un mélange éclectique d’accessoires et d’objets d’ameublement seront repeints pour renforcer l’impression de clareté aérienne qui rappellera plus une atmosphère vivante que celle d’une clinique.